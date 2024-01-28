На рынке бюджетных смартфонов сегодня большущий выбор. Однако подобрать дешевый Android зачастую сложнее, чем купить продвинутый дорогой аппарат.
Редакция Android Central выбрала лучшие недорогие телефоны на начало 2024 года – все в пределах 500 долларов и дешевле. Некоторые из них вышли почти год назад, но до сих пор не потеряли своей актуальности.
- Google Pixel 7a – этот смартфон обладает лучшим в своем сегменте набором камер и предлагает отличный экран с оптимальным железом, а стоит при этом относительно недорого. За 500 долларов лучше смартфона не найти.
Samsung Galaxy A54 – топовая модель хитовой А-серии может похвастаться топовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, проверенным железом и отличными фотовозможностями. Плюс, он гарантировано получит еще минимум три крупных обновления операционной системы.Видео дня
OnePlus Nord N30 – крутой бюджетник от OnePlus, который выделяется дизайном и быстрой зарядкой мощностью 50 Вт: от 0 до 100% смарт заряжается всего за 40 минут.
- Samsung Galaxy A32 – лучший смартфон Android до $300. Среди главных плюсов: плавный дисплей, крутая селфи-камера и солидная автономность. Еще не забыли про NFC-модуль и 3,5-мм миниджек для наушников.
- Samsung Galaxy A13 – оптимальный выбор, если в кармане $200. Подкупает дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройная основная камера и два дня автономной работы. А объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью MicroSD.
- Moto G Stylus 5G (2023) – его фишкой стал комплектный стилус. Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива S23 Ultra и S24 Ultra на рынке. Плюс, он оснащен массивным 6,6-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц.
Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.
А ранее в этом месяце Realme выпустила ультрабюджетный смартфон за $65, который по характеристикам уделывает конкурентов. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.