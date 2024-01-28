В список попали модели от Google, Samsung, OnePlus и Moto. А вот девайсам Xiaomi места не нашлось.

На рынке бюджетных смартфонов сегодня большущий выбор. Однако подобрать дешевый Android зачастую сложнее, чем купить продвинутый дорогой аппарат.

Редакция Android Central выбрала лучшие недорогие телефоны на начало 2024 года – все в пределах 500 долларов и дешевле. Некоторые из них вышли почти год назад, но до сих пор не потеряли своей актуальности.

Google Pixel 7a – этот смартфон обладает лучшим в своем сегменте набором камер и предлагает отличный экран с оптимальным железом, а стоит при этом относительно недорого. За 500 долларов лучше смартфона не найти.

– этот смартфон обладает лучшим в своем сегменте набором камер и предлагает отличный экран с оптимальным железом, а стоит при этом относительно недорого. За 500 долларов лучше смартфона не найти. Samsung Galaxy A54 – топовая модель хитовой А-серии может похвастаться топовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, проверенным железом и отличными фотовозможностями. Плюс, он гарантировано получит еще минимум три крупных обновления операционной системы. Видео дня

OnePlus Nord N30 – крутой бюджетник от OnePlus, который выделяется дизайном и быстрой зарядкой мощностью 50 Вт: от 0 до 100% смарт заряжается всего за 40 минут.

Samsung Galaxy A32 – лучший смартфон Android до $300. Среди главных плюсов: плавный дисплей, крутая селфи-камера и солидная автономность. Еще не забыли про NFC-модуль и 3,5-мм миниджек для наушников.

– лучший смартфон Android до $300. Среди главных плюсов: плавный дисплей, крутая селфи-камера и солидная автономность. Еще не забыли про NFC-модуль и 3,5-мм миниджек для наушников. Samsung Galaxy A13 – оптимальный выбор, если в кармане $200. Подкупает дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройная основная камера и два дня автономной работы. А объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью MicroSD.

– оптимальный выбор, если в кармане $200. Подкупает дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройная основная камера и два дня автономной работы. А объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью MicroSD. Moto G Stylus 5G (2023) – его фишкой стал комплектный стилус. Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива S23 Ultra и S24 Ultra на рынке. Плюс, он оснащен массивным 6,6-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А ранее в этом месяце Realme выпустила ультрабюджетный смартфон за $65, который по характеристикам уделывает конкурентов. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

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