Бюджетный аппарат получил большой экран, защиту от воды и влаги и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Бренд Realme представила новую линейку смартфонов Note, которая составит конкуренцию Xiaomi и другим устройствам бюджетного сегмента. Первой моделью стала Realme Note 50, которую оценили всего в 65 долларов.

По характеристикам, это один из лучших ультрабюджетников на рынке. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54, пишет Gizmochina.

В основе лежит процессор Unisoc T612 с 4/128 гигабайтами памяти, поддерживается карта памяти microSD. Селфи-камера 5-мегапиксельная, а основная обладает модулем на 13 Мп монохромным сенсором и светодиодной вспышкой.

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Из прочего: поддержка двух SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и порт 3,5 мм. В качестве ОС выступила Android 13 Go.

Realme Note 50 уже продается на Филиппинах, где стоит 3500 песо (около 2300 грн). До конца января также должны представить модель realme Note 1: она составит конкуренцию "народному" Redmi Note 13.

Также до конца января Realme представит бюджетную серию Realme 12 Pro. Ключевым смартфоном линейки станет 12 Pro+, который получит топовые функции и наверняка станет будущим бестселлером компании

Ранее обозреватели назвали три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году. Обычно срок жизни айфонов длится 5-6 лет, поэтому даже модели 3-летней давности демонстрируют отличный баланс цены и качества.

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