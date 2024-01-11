При цене $300 новинка предлагает яркий AMOLED-дисплей, новую прошивку HyperOS, а по начинке обходит некоторые бюджетные флагманы.

Компания Xiaomi представила свой первый девайс 2024 года – среднебюджетный аппарат Poco X6 Pro. Новинка выполнена в узнаваемом для бренда стиле и предлагает оптимальное соотношение цены и характеристик.

При цене $300 смартфон предлагает крутой AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью 1800 нит, новую оболочку HyperOS прямо из коробки, а по начинке он обходит некоторые бюджетные флагманы, пишет Gizmochina.

Основные фишки Poco X6 Pro:

экран AMOLED CrystalRes диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5К. Есть поддержка частоты 120 Гц, максимальная яркость составляет 1800 нит.

процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий в тесте AnTuTu около 1.4 млн. баллов. Это почти в 3 раза лучше показателей прошлогоднего Poco X5 Pro.

батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

есть стереодинамики, USB-C, NFC, Bluetooth 5.4, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат вышел с тройной камерой, вписанной в прямоугольный блок. Тут есть основной сенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией и парочка дополнительных, которые имеют разрешение 8 и 2 мегапикселя. Смартфон умеет снимать видео в 1080 пикселей и 4К. Спереди располагается селфи- камера на 16 мегапикселей.

Видео дня

Стоимость начальной версии Poco X6 Pro на 8/256 Гбайт составляет 300 долларов (~11 300 грн). А самая топовая версия с 12 Гбайт оперативной и 512 ГБ флеш-памяти оценена в 325 долларов (~12 300 грн). В Европе продажи стартуют в ближайшее время.

А в марте-апреле компания представит Xiaomi 14 Ultra. Это топовый камерофон, который составит конкуренцию iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. Источник пишет, что 14 Ultra получится крайне необычным камерофоном.

Ранее в 2024 году OnePlus уже представила свой новый производительный и недорогой смартфон. Модель Ace 3 получила дизайн и дисплей от топовой модели, однако процессор и камеры попроще.

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