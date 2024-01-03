Запаса производительности у каждого из них хватит на много лет.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов, и в нем новый лидер – это OnePlus 12. Аппарат получил самые передовые решения в индустрии и на сегодня является самым мощным смартфоном не только среди Android, но и в принципе.

Топовая версия OnePlus 12, которая получила связку Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти, набрала в тесте AnTuTu 2,18 млн баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах набирает максимум 1,64 млн балла.

На втором и третьем местах расположились две модели на базе чипа MediaTek Dimensity 9300 – Vivo X100 и iQOO Neo9 Pro, хотя разрыв минимален.

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В десятку лидеров вошли iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, nubia Z60 Ultra, vivo X100 Pro, ну а замыкают рейтинг первые в мире смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 – линейка Xiaomi 14. По мере выхода новых моделей топовые флагманы Xiaomi могут и вовсе вылететь из рейтинга.

Также AnTuTu обновил топ лучших Android-гаджетов субфлагманского уровня. Больше полугода этот рейтинг возглавляли Redmi Note 12 Turbo и realme GT Neo5 Se на базе Snapdragon 7+ Gen 2, и вот сейчас обе они повержены новой моделью – Redmi K70E на Dimensity 8300-Ultra.

Ожидается, что OnePlus 12 будет носить звание "самого мощного" до выхода Galaxy S24 Ultra. Судя по бенчмаркам, топовая модель будет оснащена разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 3. Такая же схема применялась в Galaxy S23 со Snapdragon 8 Gen 2.

А ранее на рынке был представлен Android-смартфон с самой "долговечной" батареей. Как уверяет производитель, аккумулятор Honor X50 Pro не "умрет" даже после четырех лет использования, А сама батарея обеспечивает автономность в среднем два дня от одного заряда.

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