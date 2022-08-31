Во время работы ИИ "скармливали" снимки со спутников, после чего он сверял их с базами данных земельного кадастра.

Во Франции закончилось успешное испытание искусственного интеллекта для выявления незадекларированных бассейнов. Всего удалось обнаружить более 20 тысяч скрытых построек.

Как сообщает The Guardian, таким образом удалось вернуть в казну более 10 миллионов евро.

Дело в том, что согласно французскому законодательству, размер налога на имущество зависит от его арендной стоимости – так, стандартный бассейн 30 м² будет облагаться дополнительным 200 евро в год. Из-за этой особенности любые изменения на территории участков необходимо регистрировать в течение 90 дней. Как выяснилось, многие для экономии не декларировали бассейны.

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Считается, что Франция является лидером среди европейских стран по числу частных бассейнов – около 3,2 миллиона. Больше только в США. Популярность личных бассейнов в стране резко выросла после начала пандемии в 2020 году, поскольку все больше людей перешли на дистанционную работу.

Во время работы ИИ "скармливали" спутниковые снимки. Дальше он сверял их с базами данных земельного кадастра. Авторы проекта отмечают, что погрешность системы составляет примерно 30% – иногда ИИ ошибочно принимал солнечные батареи как бассейны или, наоборот, не мог распознать бассейн в тени или спрятанный под деревьями.

Французские налоговики заявили, что данная программа теперь будет развернута по всей стране. Кроме того, ИИ планируют научить определять другие незаконные постройки, например, внутренние дворики или беседки.

Ранее УНИАН писал, что для Android-смартфонов вышло приложение, улучшающее качество снимков при помощи ИИ. Пользователи могут устранять размытие изображений, осветлять снимки при слабом освещении, добавлять резкость и эффект HDR.

Также мы рассказывали историю бывшего инженера Google, нашедшего признаки сознания у искусственного интеллекта. Мужчина пытался предоставить руководству доказательства осознанности алгоритма, но его отстранили от работы и отправили в отпуск, а после и вовсе уволили.

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