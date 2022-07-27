Он призвал мировое сообщество заключить договор о сдерживании использования технологий искусственного интеллекта, дабы избежать "ИИ-Хиросиму".

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием и призвал Китай и США заключить договор о сдерживании использования ИИ, дабы не допустить "ИИ-Хиросиму".

Об этом пишет Vice, цитируя выступление Шмидта на форуме по безопасности в Аспене 22 июля.

Шмидт признался, что сам он не до конца осознавал силу информации, когда заступал на должность гендиректора Google. Теперь он призывает создавать технологии в соответствии с этикой и моралью людей, которым они служат.

Продолжая тему ИИ, он предложил крупным мировым государствам как можно скорее прийти к некому консенсусу относительно искусственного интеллекта. В противном случае одни начнут обвинять других, например, в создании автономного оружия с технологиями ИИ, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Сотрудник Google нашел признаки сознания у ИИ. Его уволили

Как сообщал УНИАН, ранее из Google уволили инженера, нашедшего признаки сознания у искусственного интеллекта. Он почти год отслеживал поведение ИИ, и в результате пришел к выводу, что мы имеем дело с человеком, который имеет права и вполне может иметь душу.

Google в своем заявлении отметила, что рассмотрела опасения уже экс-сотрудника и сочла их необоснованными. Согласно заявлению компании, инженер "настойчиво нарушал четкую политику безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах".

Вас также могут заинтересовать новости: