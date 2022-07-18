Пользователи могут устранять размытие изображений, осветлять снимки при слабом освещении, добавлять резкость и эффект HDR.

В Samsung не шибко часто радуют своих пользователей новыми приложениями. Тем не менее, накануне состоялся релиз Galaxy Enhance-X для Android, которое в разы улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

Как передает Android Authority, пользователи могут устранять размытие изображений, осветлять снимки при слабом освещении, добавлять резкость и эффект HDR.

Дополнительно Galaxy Enhance-X позволяет увеличить разрешение без потерь в два или три раза от исходного. Также есть "волшебная" кнопка, которая в одно нажатие применяет эффекты автоматически после анализа фотографии.

Приложение можно скачать из магазина Galaxy Store или APKMirror. Оно совместимо со смартфонами Samsung под управлением операционной системы Android 10 и выше. Также есть перевод интерфейса на русский язык.

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