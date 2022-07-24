Ранее компания отстранила инженера от работы, не обнаружив доказательств его утверждения.

Техногигант Google уволил одного из своих сотрудников, который заявлял о найденных признаках собственного сознания у искусственного интеллекта LaMDA.

В компании отметили, что не нашли подтверждений слов инженера, передает Reuters.

История Блейка Леймона получила огласку в середине июня. Инженер отслеживал поведение LaMDA почти год. По его словам, ИИ осознавал себя как самостоятельную личность и рассуждал о собственных правах. Леймон пытался предоставить руководству Google доказательства осознанности алгоритма, но его отстранили от работы и отправили в отпуск.

На днях Леймон получил электронное письмо от Google с уведомлением о прекращении его работы в компании. В разговоре с WSJ инженер заявил, что связался с юристами для дальнейшего решения конфликта.

В Google подтвердили увольнение Лемойна. Компания заявила, что рассмотрела опасения уже экс-сотрудника и сочла их необоснованными. Также отмечается, что наш герой "настойчиво нарушал четкую политику безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах".

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь.

Также мы писали о разработке британской компании DeepMind, входящей вместе с Google в холдинг Alphabet, которая научила нейросеть писать сложные коды не хуже людей.

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