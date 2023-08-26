Презентация iPhone 15 состоится 12 сентября / фото MacRumоrs

Сразу несколько проверенных инсайдеров сообщают, что сентябрьский ивент Apple, на котором покажут смартфоны линейки iPhone 15 и другие "яблочные" новинки, состоится 12 сентября. 

Первым об этом говорил Марк Гурман из Bloomberg, а теперь Маджин Бу, известный инсайдер из Китая, тоже упоминает 12 сентября в качестве даты презентации Apple. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий скриншот.

Ожидается, что официально дата презентации будет анонсирована Apple за две недели до проведения.

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Сообщается, что оформить предзаказ на iPhone 15 можно будет 15 сентября, а в продажу они поступят 22 числа. Однако без задержек до магазинов доберутся не все модели: по слухам, iPhone 15 Ultra выйдет на месяц позже других айфонов.

Вместе с новыми iPhone в сентябре будут представлены и другие устройства, включая Apple Watch нового поколения. А уже в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.

Что уже известно об iPhone 15? 

Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений новых айфонов. Вместе с тем должна увеличиться мощность зарядки (до 35 Вт). Для сравнения, у iPhone 14 Pro скорость зарядки ограничена 27 Вт, у более дешевых iPhone 14 – до 20 Вт.

Базовые модели iPhone 15 будут оснащены интерактивным "островом" Dynamic Island и 48-Мп камерами, которые являются эксклюзивами iPhone 14 Pro, а старшие предложат новый процессор A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти в топе, титановый корпус и прочие улучшения.

Также ожидается, что новые айфоны будут очень автономным. Apple не только увеличит емкость аккумуляторов, но и применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов – такую же получит Samsung Galaxy S24.

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