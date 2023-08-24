Переход от фирменного Lightning на USB-C не покажет никаких изменений в плане скорости передачи данных.

Как уже известно, смартфоны линейки iPhone 15 откажутся от разъема Lightning. И если базовые версии также перейдут на USB-C, то наличие более быстрого USB 3.0 или даже Thunderbolt 4 – то, что будет существенно отличать "прошки" от iPhone 15 и 15 Plus.

Как сообщает портал 9to5mac, комплектные кабели USB-C для iPhone 15 поддерживают скорость передачи данных на уровне USB 2.0 (до 480 Мбит/с). C тем же устаревшим стандартом работают предыдущие модели iPhone.

Низкие скорости передачи данных в смартфонах Apple все чаще вызывают критику со стороны пользователей. Проблема особенно обострилась на фоне появления поддержки видеоформата ProRes в iPhone 13 Pro: "тяжелые" ProRes-файлы слишком долго выкачивать на компьютер через USB 2.0.

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К слову, аналогичная ситуация сейчас и с "яблочными" планшетами – только в iPad Pro есть поддержка Thunderbolt. В то время как iPad Air ограничен USB-C 3.1, а iPad 10 по-прежнему полагается на USB 2.0, несмотря на наличие разъема USB-C.

Впрочем, как пишет 9to5mac, возможен и другой вариант. В комплекте с айфонами Apple может класть USB-C аналогичный по скорости USB 2.0, а Thunderbolt – продавать отдельно.

Ранее также стало известно, что кабели для iPhone 15 станут длиннее (1 → 1,6 м) и толще. Последнее обусловлено плетеной оплеткой, которая добавляет устойчивости к повреждениям. Более того, у каждого оттенка iPhone 15 будет провод в цвет.

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 или 13 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

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