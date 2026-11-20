Трамп даже отказался от традиционного для него выступления в СМИ после саммита, отмечает автор.

Саммит АТЭС, на котором присутствовали лидеры США, РФ и Китая, выдвинул Пекин на первый план и подтвердил смену в геополитике, которая назревала десятилетиями. Об этом пишет Роберт Сервис – почетный профессор российской истории в Оксфордском университете – в колонке для The Telegraph.

Автор отмечает, что Трамп ехал на этот саммит с целью обсудить разоружение стран в области ядерного оружия. Однако Пекин не готов обсуждать этот вопрос, пока не достигнет паритета с США по количеству ядерных боеголовок. И на этом фоне, пишет автор, неудивительно, что в итоговом совместном коммюнике Шэньчжэня упоминались лишь общие фразы о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия.

Среди других тем встречи было предложение о реформировании ООН. Трамп, Путин и Си, вероятно, хотят снизить влияние Европы, а также лишить авторитета Великобританию и Францию в Совете Безопасности, а возможно, даже вообще лишить их постоянных мест.

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"Трое участников саммита также договорились попытаться стабилизировать поставки энергоносителей во всем мире. Это было проявлением определенного лицемерия со стороны России и США, чьи войны вызвали нынешний рост цен на топливо на мировых рынках. Менее непрозрачно, на встрече было решено положить конец превышению Международным уголовным судом своих полномочий. Никто не хочет этого больше, чем Путин, в отношении которого в 2023 году коллегия судей выдала ордер на арест за военные преступления", – отмечает автор.

Он добавляет, что для РФ в целом этот саммит прошел хорошо. Он напоминает слова помощника Путина Юрия Ушакова, который отметил, что в течение 45 минут стороны обсуждали Украину. Это не вошло в общее коммюнике, однако впоследствии стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора в очередной раз раскритиковал Европу и Украину.

Впоследствии положительный результат саммита подтвердил и сам Путин на пресс-конференции. Он в очередной раз заявил о готовности РФ к компромиссу, но подчеркнул, что Украина все равно должна отдать Москве Донбасс.

Трамп же сразу после саммита улетел домой. Таким образом, американский президент нарушил свою привычную линию поведения, отказавшись от комментариев или пресс-конференции.

"Заснув во время одного из заседаний, Трамп, возможно, был слишком уставшим, чтобы снова прибегать к каким-либо выходкам. Но, скорее всего, у старого артиста закончились реплики, чтобы развлечь или отвлечь зрителей, и он почувствовал, что ничего не достиг во время поездки. Не могло не случиться и то, что он дал Си и Путину гораздо больше, чем смог получить взамен. Два других номера, которые были в афише, показали, что такое настоящий профессионализм на мировом уровне", – добавляет автор.

Роберт Сервис отмечает, что Путина, как и Си, их СМИ будут описывать как героев. Тогда как Трампу придется объяснять своему народу такую тактику. После поражения на промежуточных выборах Трамп пытался произвести громкий фурор на международной арене. Однако ему это не удалось. В то время как китайцы, изобретшие фейерверки столетие назад, устроили "пиротехническое шоу, чтобы поразить мир", подытоживает автор.

Результаты саммита АТЭС

Ранее ряд других западных СМИ также раскритиковали итоги этого саммита для США. В частности, Financial Times писала, что эта встреча стала фактически триумфом Си, которому удалось продемонстрировать Китай как стабильное государство на фоне РФ и США, застрявших в своих войнах.

Издание The Washington Post также отмечало, что ключевой фигурой на этом саммите стал именно Си. Издание сравнивает этот саммит с тем, который проводился в 2014 году – последним на тот момент саммитом в Китае. Тогда президент Барак Обама смог оказать давление на Си и заставить его пойти на необходимые уступки. Однако всего за 12 лет позиции лидеров стран и тон отношений значительно изменились.

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