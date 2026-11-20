Поддерживаемые Ираном хуситы целенаправленно наносят удары по гражданским объектам в Саудовской Аравии.

Йеменские хуситы нанесли удар по 80-этажной башне PIF Tower в финансовом районе Эр-Рияда, которая является самым высоким небоскребом в столице Саудовской Аравии и штаб-квартирой суверенного инвестиционного фонда страны. В результате атаки повреждения получили несколько этажей здания и соседние сооружения. Об этом сообщает Sky News.

По информации саудовской службы гражданской обороны, в результате удара были выбиты окна на семи-восьми этажах небоскреба, а отдельные участки металлического фасада деформировались. Сообщений о пострадавших не поступало, отмечает государственное информационное агентство SPA.

Сама группировка заявила, что дважды атаковала финансовый район Эр-Рияда в течение четверга – на рассвете и вечером. Кроме того, хуситы сообщили об ударах по международному аэропорту имени короля Халида, авиабазе Хамис-Мушайт на юге страны и нефтехимическому предприятию SADAF в Джубайле. В то же время официального подтверждения этих атак со стороны Саудовской Аравии не последовало.

Видео дня

Это уже второй случай менее чем за две недели, когда атака хуситов повреждает знаковое здание в финансовом районе столицы. 8 ноября под удар попало здание государственной нефтяной компании Aramco. После последнего инцидента район закрыли для посетителей.

Война в Йемене

Как писал УНИАН, во второй половине 2026 года конфликт в Йемене существенно обострился после длительного периода относительного затишья. Боевые действия между хуситами, контролирующими значительную часть севера страны, включая столицу Сану, и силами международно признанного йеменского правительства при поддержке саудовской коалиции возобновились с новой интенсивностью.

Хуситы расширили контроль над участками побережья Красного моря и подступами к стратегическому проливу Баб-эль-Мандеб, тогда как саудовская сторона наносила авиаудары по объектам в контролируемых хуситами районах, в частности в Сане и провинциях Ходейда, Амран и Саада.

Особенно частыми стали массированные ракетные и беспилотные атаки хуситов по территории Саудовской Аравии, которые значительно активизировались с октября 2026 года. Удары наносились по аэропортам (в частности, по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, где в октябре погибло более десятка человек и были ранены сотни), нефтяной инфраструктуре компании Aramco, трубопроводах East-West, военных базах на юге страны и гражданских объектах в столице.

Вас также могут заинтересовать новости: