Плюс, не факт, что ускоренная зарядка достанется всем новым моделям.

Вместе с емкостью аккумуляторов Apple увеличит мощность зарядки в линейке iPhone 15. Новые айфоны смогут заряжаться с мощностью до 35 Вт, правда не факт, что ускоренная зарядка достанется всем новым моделям.

Apple нигде не называет мощность зарядки своих смартфонов. Однако, согласно тестам, у iPhone 14 Pro скорость зарядки ограничена 27 Вт, у более дешевых iPhone 14 – но 20 Вт, пишет 9to5Mac.

Современные Android-смартфоны заряжаются от куда более мощных адаптеров. Даже для среднебюджетных моделей 60-ваттные адаптеры стали привычной обыденностью, а более крутые аппараты поддерживают от 100 Вт. Например, у GT Neo 5 – 240 Вт. Таким образом всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

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Практически достоверно известно, что в серии iPhone 15 на смену фирменному Lightning придет USB-C. Есть даже информация, что заряжать их с высокой скоростью можно будет только через сертифицированные кабели (Made For iPhone), а для "неродных" кабелей мощность будет искусственно занижаться специальным чипом.

Впрочем, Еврокомиссия уже пригрозила яблочной компании запретом на продажу iPhone 15 в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

Apple iPhone 15: дата выхода и характеристики

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 или 13 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

Базовые модели лишатся "челки" в пользу Dynamic Island и обзаведутся 48-Мп камерами, а старшие получат производительный чип A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти в топе, титановый корпус и прочие улучшения.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple поднимет цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов. Вероятно, подорожают только премиальные модели, 15 и 15 Plus будут стоить столько же, сколько стоили iPhone 14 и 14 Plus.

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