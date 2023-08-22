До презентации новых айфонов и других яблочных новинок осталось три недели.

Известно, что 12-13 сентября Apple представит новое поколение смартфонов iPhone, а в продажу они поступят 22 числа. Однако без задержек до магазинов доберутся не все модели.

Как сообщает авторитетный портал 9to5Mac со ссылкой на свои источники, топовую версия iPhone 15 (Pro Max или Ultra) с самой продвинутой камерой могут отложить на 3-4 недели. Якобы задержка связана с тем, что поставщик деталей для камер Sony не смог вовремя предоставить датчик изображения.

Источники говорят, что Apple готовит крупнейшее обновление камеры для iPhone 15 Pro Max, который наконец-то получит перископный модуль. Данный тип сенсора обеспечит 10-кратный оптический зум – тогда как актуальные айфоны имеют лимит в 3x.

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Ранее о переносе iPhone 15 говорил авторитетный аналитик Джеффа Пу. Правда, по его данным, Apple задержит выход обычных моделей. Все из-за перехода на новые 48-мегапиксельные камеры, которые получили Pro-модели iPhone 14, из-за чего существует риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

Так ли это, придется дождаться сентябрьского мероприятия Apple. Ожидается, что помимо айфонов компания покажет Apple Watch Series 9 и Ultra 2, и, возможно, новые AirPods.

Apple iPhone 15: главные отличия от предыдущих моделей

Известно, что базовые модели iPhone 15 лишатся "челки" в пользу Dynamic Island и получат более крутые камеры. В свою очередь "прошкам" приписывают производительный чип A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти в топе, титановый корпус и прочие улучшения.

Одним из главных изменений в 15-м поколении станет отказ от разъема Lightning и переход на USB. При этом, есть информация, что Apple ограничит скорость работы "неродных" зарядок USB-C в новых iPhone. Впрочем, в ЕС уже пригрозила компании запретом на продажу смартфонов вЕвропе за реализацию подобной идеи.

Также все слухи и утечки указывают на то, что Apple поднимет цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов. Вероятно, подорожают только премиальные модели, 15 и 15 Plus будут стоить столько же, сколько стоили iPhone 14 и 14 Plus.

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