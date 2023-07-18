Новая технология позволит увеличить не только емкость аккумуляторов, но также скорость зарядки.

Уже скоро Apple представит новое поколение айфонов – осталось меньше, чем два месяца. Тем временем источники делятся интересной информацией о некой новой технологии изготовления аккумуляторов iPhone 15. Она позволит увеличить не только емкость аккумуляторов, но также скорость зарядки.

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на популярного твиттер-инсайдера под ником RGcloudS. Сообщается, что Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов – параллельные утечки о Samsung Galaxy S24 также указывают на нее.

Суть многослойной технологии заключается в том, чтобы не сворачивать компоненты аккумулятора, а складывать их в виде зигзагообразных слоев, благодаря чему увеличивается емкость при сохранении того же физического объема аккумулятора. Использование этой технологии в теории еще может продлить "жизнь" аккумулятора, поскольку он нагревается равномерно, а не точечно.

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Также инсайдер "слил", что проводная зарядка в новых айфонах достигнет мощности 40 Вт, а мощность MagSafe увеличится до 20 Вт.

Еще раньше мы узнали, что Apple увеличит емкость аккумуляторов всех смартфонов серии iPhone 15 почти на 20%. По словам источника, iPhone 15 Plus получит батарею емкостью 4912 мАч – рекордную в серии. В общем, время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

Что покажут на двух осенних презентациях Applе

Bloomberg пишет, что осенью 2023 года Apple проведет две презентации. Первая пройдет в сентябре, где покажут новые айфоны и смарт-часы. Вторая презентация пройдет в октябре и будет посвящена новым макам.

Свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит, зато ожидается прирост в производительности и энергоэффективности.

А еще в 2023 может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

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