Ждать Apple M3 на 3-нм техпроцессе осталось недолго.

Осень 2023 для Apple будет насыщенной на релизы. В сентябре компания выпустит новые айфоны и обновит линейку смарт-часов, а в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит.

Согласно более ранним слухам, у чипа M3 должно быть такое же количество ядер, как у M2, но с повышенной производительностью и эффективностью благодаря переходу на новый 3-нм техпроцесс. Новый процессор Apple A17, который получат iPhone 15 Pro и 15 Pro Max / Ultra, тоже будет построен с использованием 3-нм техпроцесса.

Видео дня

Будут ли новые Mac представлены на отдельной презентации или в формате простого пресс-релиза – Гурман не уточняет. Скорее всего, Apple еще не приняла окончательного решения по формату анонса.

Также инсайдер добавил, что на 2024 год у Apple запланирован переход на OLED в iPad и большущий 30-дюймовый iMac. А в 2023 еще может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

А в начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

Вас также могут заинтересовать новости: