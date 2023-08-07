В этом году традиционный сентябрьский ивент Apple пройдет позже, чем обычно.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новые iPhone 15 поступят в продажу 22 сентября. Обозреватель издания известен инсайдерскими сведениями, которые практически всегда подтверждаются.

Официальный анонс состоится 12 или 13 сентября – вторник или среда, обычно Apple проводит мероприятия в эти дни недели. Ранее издание 9to5Mac также сообщало про презентацию 13 сентября.

Напомним, что от iPhone 15 и iPhone 15 Plus ждут получения функции Dynamic Island и кардинальное обновление камер. В свою очередь более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны оснащаться новым процессором A17 Bionic, рекордно узкой рамкой, титановым корпусом и прочими улучшениями.

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Также Гурман рассказал, что Apple начала тестирование нового компьютера Mac с чипом M3 – он имеет восемь ядер ЦП и десять графических ядер. Оперативной памяти – 24 ГБ. Скорее всего, речь идет про Mac mini.

На сентябрьской презентации Apple, предположительно, покажет iPhone 15 и Apple Watch Series 9 с Watch Ultra 2. А уже в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.

Еще до конца 2023 года может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

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