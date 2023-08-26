Расцветка придет на смену золотой.

В сети появилась информация, что Apple с iPhone 15 заменит привычный золотой корпус Pro-моделей на "Титановый серый", который назвали Titan Grey. Оценить его можно на рендерах, опубликованных 9to5Mac.

Этот переход совпадает с переходом Apple от нержавеющей стали к титану в рамах новых "прошек". Новый цвет, как ожидается, будет представлять собой смесь между "яркостью серебристого и глубиной черного".

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Также ожидается, что Deep Purple (фиолетовая) будет заменена на темно-синий цвет в новых "прошках". В свою очередь более дешевые iPhone 15 и 15 Plus должны выйти в черном, зеленом, синем, желтом и розовом цветах.

Apple iPhone 15: дата выхода и характеристики

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 или 13 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

Базовые модели лишатся "челки" в пользу Dynamic Island и обзаведутся 48-Мп камерами, а старшие получат производительный чип A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти в топе, титановый корпус и прочие улучшения.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple поднимет цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов. Вероятно, подорожают только премиальные модели, 15 и 15 Plus будут стоить столько же, сколько стоили iPhone 14 и 14 Plus.

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