Акции украинских агрохолдингов падают второй день подряд: что говорят финансисты

Ежедневная потеря стоимости приближается к 20%.

Акции украинского агрохолдинга "ИМК" на торгах на Варшавской фондовой бирже в среду обвалились в цене на 17,71% за день. После этого биржа приостановила торги акциями "ИМК", сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне на торгах в Варшаве акции другого крупного украинского агрохолдинга "Астарта" потеряли 19,14% своей стоимости, после чего операции с ними также были приостановлены.

Поводов для паники пока нет, а биржа сама автоматически приостановила торги акциями украинских компаний, говорит в беседе с УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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"Падение на 20% – это стандартная схема для приостановки торгов. Потому что в какой-то момент просто исчезают покупатели в достаточном количестве, и цена может обвалиться ещё сильнее. Это биржевой стоп, чтобы ликвидность полностью не исчезла. Аналогичные стоп-торги бывают на американских биржах, на европейских биржах – здесь нет ничего нового", – объясняет эксперт.

Он отмечает, что приостановка торгов не приведет к дополнительной нехватке средств у украинских аграриев.

"Нет, на самом деле. Если только использовать эти акции в качестве залогового имущества для привлечения дополнительных кредитов на финансирование бизнеса – тогда падение приведет к тому, что владельцы смогут привлечь меньше средств. Однако не уверен, что они активно используют именно акции на польских биржах для этого", – говорит Шевчишин.

Аналитик добавляет, что пока нет информации о том, что именно стало причиной такого резкого падения цен на акции. Он напоминает, что "ИМК" и "Астарта" – не единственные украинские агрохолдинги на Варшавской бирже.

Состояние украинского агросектора – главные новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий констатирует, что в результате блокады российскими оккупантами черноморских портов Украина уже более трех недель экспортирует лишь 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. При этом приоритет в экспорте отдается продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности растительному маслу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время ведет активные переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море – в том числе для возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции.

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