Спустя четыре года после перехода на движок Chromium браузер Edge медленно, но верно завоевывает признание среди украинских пользователей. По данным StatCounter, в начале 2025 года решение от Microsoft заняло более 25% рынка десктопных браузеров.
На первом месте по популярности стоит Google Chrome, а замыкает тройку лидеров Opera. Запрещенный российский "Яндекс.Браузер" замыкает топ-5.
Топ-5 самых популярных десктопных браузеров в Украине:
- Google Chrome — 54.09%
- Microsoft Edge — 25.2%
- Opera — 8.74%
- Mozilla Firefox — 4.99%
- Yandex Browser — 4.6%.
На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится более 90%. При этом Chrome опережает Safari с довольно большим отрывом.
Топ-5 самых популярных мобильных браузеров в Украине:
- Google Chrome — 64.92%
- Apple Safari — 26%
- Samsung Internet — 2.88%
- Opera — 2.83%
- Yandex Browser — 2.28%.
Ранее в сети писали о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.
Подводя итоги года, Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome по итогам 2024 года, которые "помогут быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер".