Какой самый популярный браузер в Украине: противостояние Chrome и Edge / фото PC Mag

Спустя четыре года после перехода на движок Chromium браузер Edge медленно, но верно завоевывает признание среди украинских пользователей. По данным StatCounter, в начале 2025 года решение от Microsoft заняло более 25% рынка десктопных браузеров.

На первом месте по популярности стоит Google Chrome, а замыкает тройку лидеров Opera. Запрещенный российский "Яндекс.Браузер" замыкает топ-5.

Топ-5 самых популярных десктопных браузеров в Украине: 

  • Google Chrome — 54.09%
  • Microsoft Edge — 25.2%
  • Opera — 8.74%
  • Mozilla Firefox — 4.99%
  • Yandex Browser — 4.6%.

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится более 90%. При этом Chrome опережает Safari с довольно большим отрывом.

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Топ-5 самых популярных мобильных браузеров в Украине: 

  • Google Chrome — 64.92%
  • Apple Safari — 26%
  • Samsung Internet — 2.88%
  • Opera — 2.83%
  • Yandex Browser — 2.28%.

Ранее в сети писали о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Подводя итоги года, Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome по итогам 2024 года, которые "помогут быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер".

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