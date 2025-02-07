Google Chrome по-прежнему уверенно доминирует на рынке, но решение Microsoft постепенно сокращает отставание.

Спустя четыре года после перехода на движок Chromium браузер Edge медленно, но верно завоевывает признание среди украинских пользователей. По данным StatCounter, в начале 2025 года решение от Microsoft заняло более 25% рынка десктопных браузеров.

На первом месте по популярности стоит Google Chrome, а замыкает тройку лидеров Opera. Запрещенный российский "Яндекс.Браузер" замыкает топ-5.

Топ-5 самых популярных десктопных браузеров в Украине:

Google Chrome — 54.09%

Microsoft Edge — 25.2%

Opera — 8.74%

Mozilla Firefox — 4.99%

Yandex Browser — 4.6%.

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится более 90%. При этом Chrome опережает Safari с довольно большим отрывом.

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Топ-5 самых популярных мобильных браузеров в Украине:

Google Chrome — 64.92%

Apple Safari — 26%

Samsung Internet — 2.88%

Opera — 2.83%

Yandex Browser — 2.28%.

Ранее в сети писали о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Подводя итоги года, Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome по итогам 2024 года, которые "помогут быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер".

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