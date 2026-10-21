Чтобы заменить Starlink, Европе нужны более креативные решения, чем выписывание чеков, – FT

Это не может не отразиться на расходах европейских потребителей.

Европа настолько отстала в космической гонке, что догнать соперников кажется почти невозможным. Однако ограничения Украины в работе сервиса Starlink свидетельствуют о том, что догонять конкурентов Европе все же придется. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что для этого придется прибегнуть к "более креативным решениям, чем просто выписывание крупных чеков". На данный момент главной альтернативой Starlink для Европы является OneWeb от Eutelsat. Однако издание отмечает, что это "совершенно разные лиги". Ведь у Eutelsat на орбите около 600 спутников, тогда как у Starlink их более 10 000. Кроме того, европейские аналоги расположены дальше от Земли, что сказывается на их возможностях.

На этом фоне, пишет издание, Европа работает над проектом IRIS², в который входят операторы SES, Eutelsat и Hispasat. Первые запуски ожидаются уже в 2029 году. А запланированный флот расширили до 348 спутников на низкой и средней околоземной орбите. Кроме того, в участии в этом проекте заинтересованы телекоммуникационные компании Vodafone, Telefónica, Orange и Deutsche Telekom, стремящиеся обеспечить мобильное спутниковое покрытие.

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Издание пишет, что бюджет запуска спутниковой группы IRIS² составляет 15,6 млрд евро, что означает общую стоимость одного спутника более 40 млн евро. Для сравнения: запуск одного спутника Starlink обходится в 1,3 млн долларов и обеспечивает в несколько раз большую пропускную способность.

Впрочем, пишут журналисты, даже щедрые инвестиции не решат проблему Европы в приемлемые сроки. В частности, проблемы могут возникнуть с технологией запуска ракет. Так, в прошлом году лишь 7 % спутников, принадлежащих европейским компаниям, были запущены на европейских ракетах.

На этом фоне, отмечает FT, чтобы иметь хоть какую-то надежду догнать США, Европе придется предоставить своим компаниям большую свободу действий и более значительные стимулы. И, похоже, Европа это понимает. Одним из стимулов является размещение правительствами крупных заказов. Это обеспечит SES не менее 500 млн евро дополнительного дохода в период с 2030 по 2035 год.

"Такие шаги не обойдутся европейским потребителям без затрат. Но это может быть ценой за то, чтобы приблизить европейские технологические компании к Кремниевой долине. Ситуация в Украине показывает, насколько много поставлено на карту", – отмечает FT.

Проблемы со Starlink в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что работа Starlink и Starshield в Украине пока что ограничена. Впрочем, по словам президента, США будут работать над решением этого вопроса.

Между тем Wall Street Journal пишет о том, что решение об ограничении работы Starlink в Украине принял именно американский миллиардер Илон Маск. По данным части источников издания, Маск действовал единолично, а Трамп не отдавал конкретного приказа наказать Украину.

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