Дело идет к завершению конфликта, - Кремль

В Кремле говорят, что позиция европейцев несколько изменилась, но все равно не вполне устраивает Москву.

Ситуация движется в сторону заверешения войны в Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в коммантарии российским СМИ.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта.

Также Ушаков прокомментировал новые идеи, которые обсуждались на встрече представителей Украины, США и Европы в Осло.

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"Кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, в частности, которые присутствовали там - и представители других организаций, там Еврокомиссия была, НАТО - то есть какие-то новые нюансы американцы почувствовали. Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяют", - сказал Ушаков.

Он также высказал мнение, что в Европе "начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса".

Встреча Уиткоффа с Путиным

Как писал УНИАН, в ходе сегодняшней встречи спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Владимир Путин обсудили возможность возобновления трехстороннего формата переговоров Украина-США-Россия уже в середине ноября. При этом главной темой обсуждения в таком формате названа будущая система безопасности для РФ и Украины после окончания войны.

Сообщается, что Путин хвастался перед американцем воображаемым наступлением российской армии на всех направлениях и ударами по украинской гражданской инфраструктуре, которую он называет "объектами ВПК".

В свою очередь Уиткофф называл Путина "гуманистом" и благодарил диктатора за это.

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