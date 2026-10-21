'Калашников' поставил оккупантам крупную партию новых автоматов (фото)

"Калашников" поставил оккупационным силам очередную крупную партию автоматов АК-12 калибра 5,45 мм. Отгрузке предшествовали плановые периодические испытания, сообщает концерн.
Россияне называют усовершенствованный АК-12 "самым популярным стрелковым оружием в Вооруженных Силах РФ", подчеркивая "большие объемы" его производства.
Учитывая запросы спецподразделений, "Калашников" по собственной инициативе расширил линейку оружия. В частности, в 2025 году компания разработала два новых автомата калибра 5,45 мм – укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК.
АК-12 – справка
АК-12 представляет собой глубоко модернизированный вариант автомата АК-74М, созданного ещё в советские времена.
АК-12 оснащён планкой Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов, фонарей и другого дополнительного оборудования. Также автомат получил складной телескопический пластиковый приклад с возможностью регулировки длины.
Хотя конструктивные усовершенствования приблизили автомат к современным западным образцам, они усложнили разборку и обслуживание оружия.
У россиян неоднократно возникали нарекания на надёжность автомата в условиях загрязнения и недостатки прицельных устройств, хотя конкретно эти проблемы касались преимущественно первых партий АК-12.
Концерн "Калашников" – другие новости
Это не первая крупная партия АК-12, которую "Калашников" поставил оккупантам в этом году.
О передаче одной из предыдущих партий УНИАН сообщал в сентябре. Как и сейчас, конкретные количественные показатели тогда не раскрывались. При этом в концерне подчеркнули, что "эффективность автомата способствует повышению интереса иностранных заказчиков к семейству АК под патроны калибров 5,45×39 мм и 7,62×39 мм".
Помимо автоматов, "Калашников" продолжает поставлять оккупационным силам снайперские винтовки Драгунова, серийное производство которых началось еще в 1963 году. По словам украинских специалистов, несмотря на свой возраст, СВД остается основным оружием снайперов в мотострелковых и других подразделениях армии РФ.