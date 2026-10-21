Венгрия хочет заменить кремлевский 'Росатом' в своем ядерном проекте, – Reuters

Страна, зависящая от импорта энергоносителей, стремится увеличить собственное производство электроэнергии.

Венгрия может заменить российскую корпорацию "Росатом" в качестве главного подрядчика по расширению своей атомной электростанции "Пакш". Страна уже начала изучать альтернативные предложения, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Осведомленный источник сообщил, что рассматриваются все возможные варианты. По его словам, проверка должна определить юридические, технические и финансовые последствия смены поставщика. Она призвана оценить влияние решения на сроки реализации проекта, а также установить, является ли он финансово целесообразным.

Второй источник, близкий к правительству, подтвердил, что власти Венгрии "склонны к выводу, что расширение АЭС "Пакш" необходимо", однако без участия "Росатома".

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Источники не назвали возможных альтернативных поставщиков. Один из них отметил, что сотрудничество с европейской компанией упростило бы внешнеполитический контекст и вопросы, связанные с санкциями.

Если по результатам проверки венгерское правительство решит отказаться от услуг "Росатома", стране, возможно, придется списать 1,1 млрд евро, уже уплаченных российской компании, а также выплатить штрафы за нарушение контракта.

Расширение АЭС "Пакш" – главное

Проект расширения "Пакша", который Виктор Орбан в 2014 году передал "Росатому" без проведения тендера, является политически чувствительным и чрезвычайно дорогостоящим. Стоимость проекта изначально оценивалась в 12,5 млрд евро. К моменту заливки первого бетона в феврале он уже обошелся Венгрии в более чем 2 млрд евро.

Дополнительную неопределенность создает ситуация, сложившаяся в августе, когда из-за засухи возникла угроза остановки действующих реакторов АЭС.

Первоначальный контракт с "Росатомом" изменяли пять раз, а шестую поправку уже подготовили, однако еще не подписали. Еще одним ударом по проекту стало решение Суда Европейского Союза, который в 2025 году отменил одобрение Еврокомиссией государственной помощи для его реализации.

Ожидается, что правительство премьер-министра Петера Мадяра примет окончательное решение о расширении АЭС "Пакш" в конце этого года или в начале следующего.

Несмотря на высокую стоимость и сложность атомных проектов, правительство Мадяра решительно поддерживает атомную энергетику. Она нужна стране, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и сбалансировать нестабильное производство из возобновляемых источников.

В качестве временной меры до завершения расширения АЭС "Пакш" Будапешт рассматривает возможность получения разрешения на продление на 20 лет лицензий на эксплуатацию четырех имеющихся реакторов российского производства на этой станции. Срок действия лицензий истекает в период с 2032 по 2037 год.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа.

Однако "Росатом" избежал полноценных секторальных санкций ЕС. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году на Россию приходилось около 23% поставок услуг по обогащению урана в ЕС и 16% поставок природного урана.

Атомная энергетика – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия намерена передать Индонезии плавучие атомные электростанции малой мощности, которые будут обеспечивать электроэнергией промышленные кластеры. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, частные индонезийские компании проявляют "значительный интерес" к российским проектам плавучих атомных энергоблоков. Их якобы планируют использовать для снабжения электроэнергией промышленных кластеров в отдаленных регионах Индонезии.

Сообщалось также, что Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре в военную базу. Оккупанты разместили военную технику в машинных залах нескольких энергоблоков.

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