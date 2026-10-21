Не только для Patriot: в Воздушных силах рассказали о дефиците ракет-перехватчиков

По словам Игната, враг атакует с разных направлений, поэтому украинскому командованию приходится угадывать, куда распределять ресурс.

В Украине сейчас наблюдается дефицит ракет не только для систем Patriot, но и для других систем ПВО западного производства. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, его попросили рассказать, как действуют Воздушные силы на фоне дефицита ракет-перехватчиков, когда противник наносит удары баллистическими ракетами.

"Это очень сложный вопрос… Вы же понимаете – ракеты есть или их нет… Или их настолько мало, что распределять их по какому-то приоритетному направлению очень-очень сложно", – подчеркнул военный.

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Он напомнил, что во время недавнего обстрела россияне запустили 39 баллистических ракет, через несколько дней – 16, основная часть которых была направлена на Киев.

"На каждую ракету, летящую по баллистической траектории, требуется два перехватчика. То есть две ракеты, чтобы более-менее рассчитывать на 95% сбиваемости… И таким образом, сегодняшний дефицит ракет, вызванный, прежде всего, войной на Ближнем Востоке, которая находится в замороженном состоянии. Соответственно, получать сейчас от партнеров ракеты – крайне сложно. Поэтому те крохи, которые получают сегодня Воздушные силы, – это не только ракеты для систем "Пэтриот", но и для других систем. У нас есть проблемы и с зенитными управляемыми ракетами западного производства, которые у нас стоят на вооружении… Поэтому распределять тот небольшой ресурс, который удается где-то получить от одного, второго или третьего государства, очень сложно", – подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что враг атакует с разных направлений, и командованию приходится распределять ресурсы по направлениям, куда, согласно прогнозам, будет наносить удары противник. При этом военным приходится принимать оперативные решения "каждые 30 секунд".

Удары по Украине

Напомним, в ночь на 14 октября россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основной целью стал Киев, угроза также возникла для Житомира, Белой Церкви, Полтавы и других городов.

Сообщалось, что оккупанты применили вместе с ударными БПЛА 39 ракет различных типов, летящих к цели по баллистической траектории. Тогда, по данным ВВС ВСУ, особенностью атаки стало одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, а также большое количество "баллистических" ракет по объектам энергетики.

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