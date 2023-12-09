Она будет стоить дешевле RTX 3050 с 8 ГБайт, которую снимут с производства.

Компания Nvidia готовит к выходу видеокарту, рассчитанную на менее требовательных пользователей, которые не готовы платить значительные деньги. Релиз должен состояться в январе будущего года, сообщает портал Videocardz.

Речь идет об обновленной модели RTX 3050 с пониженным энергопотреблением (130 Вт → 75 Вт) и меньшим объемом памяти (8ГБ → 6 ГБ). Стоимость новинки будет находиться в диапазоне от 179 до 189 долларов. Для сравнения GeForce RTX 3050 на 8 ГБ стоила на старте продаж 249 долларов.

Кроме того, в отличие от стандартной версии с 8 Гб видеопамяти и частотой 1552 МГц эта получит 1470 МГц, а также разрядность шины в 96 бит, а не в 128 бит. То есть на рынок выпустят решение начального уровня для гейминга в 1080p, которое к тому же будет обладать поддержкой как трассировки лучей, так и DLSS.

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Релиз обновленной RTX 3050 должен состояться уже в следующем месяце. Также Nvidia готовит новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super – их тоже представят в январе 2024 года.

В рамках серии Super ожидается анонс сразу трех моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Все они будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку.

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому конец 2023 года, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А магазин игр Steam в начале месяца делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди игроков. Число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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