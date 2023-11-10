В рамках серии Super ожидается анонс сразу трех моделей: производительность вырастет, а цена останется прежней.

Премьера новых видеокарт NVIDIA состоится в ближайшие месяцы. Пока речь не про новое поколение RTX 50-й серии, которое дебютирует не раньше 2025 года, а о моделях RTX 40 Super. Их будет сразу три – надеждый инсайдер собрал все, что известно о них.

Если информация верна, то премьера новых карточек состоится уже 9 января на выставке CES 2024. Но пока неясно, будут ли все три карты представлены одновременно.

RTX 4070 Super будет самой простой в линейке. В основу ляжет чип AD104 с 7168 ядрами CUDA. Памяти должно быть 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита. Этого хватит, чтобы показать примерно на 6% больше производительности, чем у RTX 4070 Ti. Продавать карту будут за 599 долларов (~21 500 грн).

RTX 4070 Ti Super тоже расширит линейку RTX 40. Такой адаптер должен получить AD103 с 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6X с 256-битной шиной. Прирост производительности относительно 4070 Ti – около 22%. За нее попросят 799 долларов (~28 800 грн).

RTX 4080 Super оснастят все тем же AD103, но ядер CUDA будет больше – 10 240. Видеопамяти 20 ГБ GDDR6X, а шина 256-битная. Новинка будет до 9% быстрее базовой RTX 4080, говорит источник. Цена – 999 долларов (~36 000).

Как видно, все варианты будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку. При этом цены останутся на прежнем уровне.

Также есть информация, что Nvidia готовит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Они тоже дебютируют в начале 2024 года.

В свою очередь недавно Steam делился свежей статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. Каждый десятый ПК-геймер оснастил свою систему RTX 3060, а некогда "народная" карта GTX 1650 выбила из топ-5.

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