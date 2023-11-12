Звание самой популярной видеокарты среди пользователей Steam принадлежит GeForce RTX 3060. Но у нее есть лучшая альтернатива от AMD.

Если вы в поисках своей первой или апгрейда старой видеокарты, автор популярного YouTube-канала ScatterVolt проанализировал текущее состояние рынка GPU и составил список лучших моделей для любого бюджета, которые можно купить сегодня.

Отмечается, что в 2023 году ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше и сейчас, пожалуй, лучшее время для сборки игрового ПК. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

Ультрабюджетные видеокарты: в этом сегменте лучше игнорировать различные современные "затычки" с урезанным PCIe и обратить внимание на вторичный рынок. Лучшим выбором будет Radeon RX 5600. Эта видеокарта обеспечивает производительность уровня GeForce RTX 2060, но стоит в разы дешевле. Видео дня

Бюджетные видеокарты: здесь первенство за Radeon RX 6600. Эта карта имеет лучшее соотношение цены и производительности, прекрасно подходя для 1080р-гейминга на высоких настройках. В качестве альтернативы можно рассмотреть RTX 3060.

Видеокарты для 1080р: если вы играете в Full HD и хотите забыть об апгрейде на ближайшие 2-3 года, Radeon RX 6650 XT будет оптимальным выбором. Желающим доплатить за фирменные технологии NVIDIA автор рекомендует обратить внимание на GeForce RTX 4060.

Видеокарты для 1440р : здесь блогер советует брать Radeon RX 6700 XT или RX 6750 XT. Эти карты отлично показывают себя в разрешении 1440р, имеют солидный запас видеопамяти (12 ГБ) и почти во всем превосходят более дорогую GeForce RTX 4060 Ti.

Лучшие видеокарты до $500 : лучшим выбором в этом бюджете однозначно является Radeon RX 6800 XT. С 16 ГБ видеопамяти она подойдет как для 2К, так и начального 4К, а в некоторых играх способна напрямую конкурировать с более дорогой Radeon RX 7800 XT.

: лучшим выбором в этом бюджете однозначно является Radeon RX 6800 XT. С 16 ГБ видеопамяти она подойдет как для 2К, так и начального 4К, а в некоторых играх способна напрямую конкурировать с более дорогой Radeon RX 7800 XT. Лучшие видеокарты до $600 : в этом сегменте уже есть смысл обратить внимание на RTX 4070 от Nvidia. Она быстрее Radeon RX 7800 XT в играх во многом за счет технологии DLSS 3, которая существенно поднимает FPS в играх без потери качества.

: в этом сегменте уже есть смысл обратить внимание на RTX 4070 от Nvidia. Она быстрее Radeon RX 7800 XT в играх во многом за счет технологии DLSS 3, которая существенно поднимает FPS в играх без потери качества. Лучшие видеокарты до $800 : здесь победителем стал Radeon RX 7900 XTX, который в плане цены напрямую конкурирует с RTX 4070 Ti на 12 ГБ, но обладает лучшей производительностью и имеет на борту целых 20 ГБ видеопамяти.

: здесь победителем стал Radeon RX 7900 XTX, который в плане цены напрямую конкурирует с RTX 4070 Ti на 12 ГБ, но обладает лучшей производительностью и имеет на борту целых 20 ГБ видеопамяти. Если бюджет неограничен: RTX 4090, самая мощная видеокарта на рынке и будет таковой как минимум пару лет. Экономным геймерам стоит обратить внимание на более доступную Radeon RX 7900 XTX.

А меж тем Nvidia готовит новые видеокарты GeForce RTX 40-й серии. В рамках серии Super ожидается анонс трех моделей: они будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку. При этом цены останутся на прежнем уровне.

В свою очередь недавно Steam делился свежей статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. Каждый десятый ПК-геймер оснастил свою систему RTX 3060, а некогда "народная" карта GTX 1650 выбила из топ-5.

Вас также могут заинтересовать новости: