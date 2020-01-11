Легендарный экс-футболист может возглавить Барселону

На данный момент бывший полузащитник Хави тренирует в Катаре.

Новым главным тренером "Барселоны", скорее всего, станет легенда клуба Хави.

Об этом стало известно AS.

Хави будет назначен главным тренером каталонского клуба в летнее межсезонье. Контракт с ним будет подписан на два года.

"Барселона" предлагала Хави принять команду уже сейчас, но экс-футболист предпочел дождаться окончания сезона.

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На данный момент 39-летний Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".

Напомним, полузащитник выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы.

Ранее СМИ сообщили о том, что нынешний главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет свой пост после окончания сезона.

Как сообщал УНИАН, "Барселона" не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, проиграв "Атлетико".