Барселона за пять минут упустила путевку в финал Суперкубка Испании (видео)

В полуфинале Лео Месси и компания проиграли "Атлетико".

Во втором полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии в формате "Финала четырех", играли "Барселона" и "Атлетико".

Драматичная встреча завершилась победой "матрасников".

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"Барселона" пропустила первой, но к 81-й минуте матча вела со счетом 2:1. Однако в следующие пять Альваро Мората с пенальти счет сравнял, а затем Анхель Корреа воспользовался провалом в обороне каталонцев, реализовав выход в контратаку.

"Барселона" - "Атлетико" - 2:3

Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 - Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

"Барселона": Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72), Партей, Сауль, Фелиш, Мората

Видеообзор матча

В финале Суперкубка Испании, который пройдет 12 января, состоится мадридское дерби - "Атлетико" сыграет с "Реалом".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси стал лучшим бомбардиром Европы за последнее десятилетие.