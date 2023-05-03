Адвокат был вынужден опровергать это.

СМИ сообщили, что в Украине могут вручить повестку через родственников со ссылкой на Одесского юриста Максима Шинжирбаева. Впрочем, сегодня он опроверг это, заявив, что его слова вырвали из контекста.

Как сообщил юрист, информацию по повесткам со ссылкой на него начали распространять вчера, 2 мая. Однако она не соответствует действительности. Юрист опроверг эту информацию и пояснил, что он комментировал другой вопрос.

"Я говорил о том, что вручить повестку (возможно - УНИАН) через совершеннолетнего родственника при условии, что это срочник. Я там дал пример о срочнике, который 18-летний, и ему вручают повестку (через родственника - УНИАН), потому что было положение о вручении повесток на военную срочную службу. Это надо отличать", - прокомментировал юрист.

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Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявили всеобщую мобилизацию. Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

С тех пор украинцам регулярно вручают повестки, хотя некоторые мужчины игнорируют их. За пренебрежение повесткой третьего или четвертого вида грозит серьезное наказание. В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

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