Президент уже направил в Верховную раду соответствующие законопроекты.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения. Кроме того, он предложил продолжить мобилизацию.

Соответствующие законопроекты зарегистрировано на сайте Верховной Рады и переданы на рассмотрение руководству.

Впрочем, пока текстов законопроектов нет. Неизвестно на какой срок глава государства предложил продлить военное положение и мобилизацию.

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Военное положение и мобилизация в Украине

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину было введено военное положение. С тех пор срок его действия продлевали. Последний раз это произошло 7 февраля, когда Верховная Рада утвердила указ президента относительно продление срока действия военного положения в Украине на 90 дней. Также тогда парламент продлил срок действия всеобщей мобилизации.

Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

На время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

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