Глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что длительная оккупация существенно отдалила жителей Крыма от Украины.

Говоря о перспективах освобождения украинских территорий от российской оккупации нужно отделять материковую Украину от Крыма, так как освобождение полуострова – это вызов другого масштаба.

Об этом в интервью Liga.net заявил глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд, отметив, что длительная оккупация существенно отдалила жителей Крыма от Украины.

"Нужно иметь достижимые цели. Освобождение материковой Украины – вполне возможно. Крым – это вызов другого масштаба. Хотя бы из-за количества базирующихся там российских войск. Но также и потому, что аннексия отдалила их (жителей Крыма. – Ред.) от Украины", - заявил Эллвуд.

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При этом он отметил, что Крым вне всяких сомнений должен быть освобожден, однако для этого может понадобиться более тонкая стратегия.

"Я понимаю, что это требование президента Зеленского. Он говорит, что хочет, чтобы вся страна была освобождена. И я совершенно с этим согласен. Но мое мнение заключается в более тонкой стратегии по Крыму. Если мы вспомним пример Второй мировой войны – Западную Германию и Восточную Германию. Западная Германия начала процветать, экономика росла, все начали наслаждаться жизнью и были свободными. А как жилось в Восточной Германии? Сами восточные немцы сказали: "Я не хочу, чтобы мной так управляли. Я хочу вернуться назад", - отметил Эллвуд.

По его мнению, крымчане могут сами захотеть вернуться по украинские флаги, однако для этого должны быть определенные условия.

"Если Украина сможет вытеснить российские войска, продемонстрировать стабильность, развивать свою экономику, вступить в ЕС и НАТО, то тогда люди в Крыму скажут: "Не так уж хорошо жить с россиянами. Почему бы нам не вернуться собственно в Украину?" Я думаю, что это правдоподобный и более дипломатический выход на фоне битвы, которая была бы необходима. Вы можете не завоевать все сердца и умы, потому что в Крыму есть люди, которые склоняются к России, а не к Западу. Поэтому убедите их, показывая, что Украина – это история успеха в долгосрочной перспективе", - заявил Эллвуд.

Он также отметил, что заявления некоторых экспертов о том, что якобы можно изолировать Крым, т.е. фактически сделать из него остров и заставить россиян уйти, как это было с Херсоном прошлой осенью, вызывают сомнения, так как это не поддержит Запад.

"В изоляции людям нужно жить, получать откуда-то еду, воду. Нам следует быть осторожными с этим словом. Но я подчеркиваю для украинцев: я только комментатор, наблюдатель извне, это только мой взгляд. Нам нужно что-то, с чем Запад скорее всего согласится. И я чувствую, что Запад менее склонен поддерживать значительное вмешательство относительно Крыма. С материковой Украиной все очень просто, по поводу ее освобождения все согласны. Я думаю, нужно вести другой разговор о том, что делать с Крымом", - Эллвуд.

Освобождение Крыма

23 августа 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект об изменении административно-территориального устройства Крыма - в день проведения третьего саммита Крымской платформы. Он предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства АРК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

5 сентября президент Украины ладимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма.

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