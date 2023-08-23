Сегодня начался третий саммит Крымской платформы, посвященный теме деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский принял участие в третьем саммите Крымской платформы. По окончании глава государства выступил на брифинге.

Основные заявления:

Сегодня будет подписан меморандум с десятком крупных компаний, которые "хотят, готовы" сразу после деоккупации прийти и развивать Крым.

Сейчас Украине "не нужно" убеждать западных партнеров в том, что Украине нужна их поддержка в обороне от российской агрессии. "Мы в постоянном контакте".

"Что касается некоторых опасных голосов в Конгрессе. Я думаю, что нам будет не просто. Я рад, что у нас двухпартийная поддержка в Конгрессе и очень мощная поддержка в обществе [США]. И, конечно же, поддержка Белого дома".

Зеленский отметил, что у США впереди "очень сложный" год, и это может повлиять на поддержку Украины.

"Что касается контнаступления... Я верю в наш народ. В наши силы обороны. Безусловно, всем в мире хотелось бы быстрее, но работаем, как можем. Будем стараться как можно больше и быстрее деокуупировать наши города и села."

О возможности обмена Крыма на членство в НАТО: "Мы не меняем наши территории на членство в любом международном союзе"

О предоставлении американьских дальнобойных ракет: "Мы работаем над этим. Мы работаем над вопросом дальнобойного оружия – глава Офиса, дипломаты, глава МИД. Я работаю в разных направлениях с этим. Мы лоббируем через разные двери, но мы получим результат. Как мы получили серьезные ракеты, сейчас мы их используем и это уже не секрет. "Шторм Шедоу" у нас уже есть. Мы получили Scalp, они работают, военные очень довольны - почти стопроцентные попадания по врагу. Что касается другого дальнобойного оружия, мы работаем. Это непросто, я уверен, будет результат, как и с истребителями"

Сейчас украинские специалисты изучают, насколько подходят Украине шведские истребители Gripen. Если они поднимутся, и если правительство Швеции будет готово это обсудить, после этого Украина договорится о тренировочной миссии на этих самолетах.

По F-16 есть "четкая договоренность" с Данией о 19 истребителях. Они поступят в несколько этапов. "К сожалению, все это не быстро. Мы должны дать наших пилотов, других специалистов. Отдельно будем строить инфраструктуру для современных истребителей".

С Нидерландами договорились, что Украина может рассчитывать на 42 самолета. Из них на 18 украинцы будут проходить обучение. Остальное Украина получит, когда будут готовы пилоты.

Изначально Украина рассчитывала получить хотя бы 12 самолетов западного образца.

"Что касается нашего южного направления, как вы знаете, там все очень плотно заминировано и непросто. И люди идут пешком - очень часто идут пешком, чтобы не потерять тот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом – конечно, можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой, но это выбор командиров на местах. Прежде всего люди, а потом уже техника. Когда ты знаешь, что приедет для бригады сто броневиков, и когда они приходят, из них – бац! - и 20 нужно ремонтировать, поэтому ты постоянно находишься в ситуации, когда у тебя неполный комплект. Но никто не плачется, все борются, идут вперед".

"Я слышал что Крым после деоккупации будет просто туристическим оазисом. Это неправда. И никто больше не позволит оккупировать Крым. Поэтому флот - будет. И защищенность военная Крыма - будет. Относительно деоккупации Крыма: я не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично"

Относительно возможности "мобилизовать всех" на фронт: "Скажу откровенно. Военные ко мне обратились с этим. О возможности больше мобилизовывать"

Относительно наказания военных преступников и лично Путина: "Будет громко подниматься этот вопрос на генасамблее ООН в Нью-Йорке. Если Украина не поднимает этот вопрос, все будут тихонечко забывать"

"Я не могу сказать, будет ли третий День Независимости во время войны".

О главной личной ошибке и главной личной победе за время полномасштабной войны: "Главной моей победы нет. Ошибок было достаточно"

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа-официальный саммит, который уже третий раз подряд проводит Украина. Он задумывался какой дипломатический инструмент деоккупации Крымского полуострова.

Первый саммит стартовал в Киеве 23 августа 2021 года. Тогда в нем приняли участие делегации из более чем 40 стран и международных организаций. Второй саммит состоялся за год. Учитывая, что уже началась полномасштабная военная агрессия России, саммит провели в Хорватии. В нем приняли участие делегации около 60 стран и международных организаций. Участники второго саммита призвали Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и войск

На третью Крымскую платформу приглашены представители 100 стран. Ожидается, что по сравнению с предыдущими годами приедет больше представителей стран Глобального Юга.

Как ожидается, в этом году Украина презентует новую стратегию деоккупации Крыма. Также на саммите-2023 рассмотрят и создание нового фонда для восстановления временно оккупированных территорий.

Третий саммит Крымской платформы состоится в четырех форматах: встречи на уровне лидеров государств, парламентские саммиты, экспертные встречи и совещания министров иностранных дел.

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