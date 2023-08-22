Секретарь СНБО подчеркнул, что другого выбора, кроме как деоккупации Крыма, быть не может.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", - сказал секретарь СНБО на мероприятии, которое предшествует Крымской платформе.

Данилов добавил, что без деоккупации Крыма войну нельзя считать завершенной. А это значит, что следующие поколения не смогут спокойно жить и война перейдет потомкам.

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"Только выгнав Россию с территории Крыма, подвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", - сказал он.

Он подчеркнул, что другого выбора, кроме как деоккупации Крыма, быть не может.

"Будет ли трудно? Да, будет трудно. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего месседжи будут отправлять", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, Украина получает большое количество сообщений по поводу того, что государству якобы не следует освобождать Крым, но они все анонимные.

"А как только один человек, клерк из НАТО, открыл лицо, он сразу получил от всего мирового сообщества ответ. Поэтому, нам свое делать, освобождать территории, возвращаться к Черному и Азовскому морям. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности", - добавил Данилов.

Освобождение Крыма - последние новости

В конце июля руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова.

По данным ГУР, люди в Крыму радуются звукам взрывов, поскольку это сигнал о деоккупации.

В западной прессе были предположения, что Путин может отступить под угрозой потери Крыма.

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