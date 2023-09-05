Речь идет в частности о декоммунизации и новом районном разделе, а также введении временных тергромады для создания военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений относительно административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. После вступления в силу закона - на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного разделения Крыма.

"Главная цель закона - подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин", - подчеркнули в представительстве президента в АРК.

Отмечается, что закон также предусматривает, что Кабмин в течение месяца должен определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму, а в течение трех - образовать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в АРК после деоккупации.

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В представительстве президента в АРК уверены, что этот шаг "является очень важным на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова".

Деоккупация Крыма - последние новости

Как известно, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект 23 августа - в день проведения третьего саммита Крымской платформы. Он предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства АРК.

Сейчас на сайте парламенту текст закона не опубликован. Однако, можно увидеть, что соответствующий закон председатель Верховной Рады подписал в день его принятия - 23 августа, а президент - 4 сентября.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

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