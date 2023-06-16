Средний уровень воды на Херсонщине составляет 1,67 метра.

Вода продолжает понемногу отступать от подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС населенных пунктов. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на Херсонщине подтопленными остаются 13 населенных пунктов (1 тыс. 528 домов) на правом берегу р. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Также в Николаевской области подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды и хозяйства в Баштанском районе.

Отмечается, что спасатели проводят работы по откачке воды, а также доставляют воду и продукты питания для граждан.

Видео дня

В то же время по данным Херсонской ОГА, на правом берегу подтопленными остаются 17 населенных пунктов, 1649 домов.

Средний уровень воды составляет 1,67 метра.

Подтопление южных областей

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС были затоплены десятки населенных пунктов, тысячи людей нуждались в эвакуации.

При этом на оккупированных территориях россияне не оказывали почти никакой помощи жителям, даже не допустили для спасения миссию ООН.

Также взрыв будет иметь существенные, катастрофические последствия для экологии и сельского хозяйства. Угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий, также уничтожены многие виды растений и животных.

Вас также могут заинтересовать новости: