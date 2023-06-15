На правобережье Херсонщины под водой остаются 1923 дома.

На Херсонщине на сегодня подтопленными в результате подрыва Каховской дамбы остаются 44 населенных пункта, 27 из них на правобережье, еще 17 – временно оккупированные территории Левобережья.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информируя об оперативной ситуации в области, согласно последним замерам, сейчас вода находится на уровне 2,4 м.

Прокудин сообщил, что площадь подтопленных сельскохозяйственных участков на подконтрольных Украине территориях уменьшилась на 600 га.

"По состоянию на утро 15 июня, на правобережье Херсонщины под водой остаются 1923 дома. Это на 150 меньше, чем вчера", - отметил он.

Глава ОВА добавил, что как только вода отходит, сразу начинаются восстановительные работы - разминирование, обследование, уборка территорий, которые были ранее под водой.

По информации Прокудина, эпидемиологическая ситуация в области остается стабильной, пока случаев инфекционных заболеваний не выявлено.

Подтопление Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС

6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению огромной территории, десятков населенных пунктов. При этом на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные власти не оказывают помощь жителям с эвакуацией, и даже обстреливают тех, кто пытается эвакуироваться самостоятельно.

Также оккупанты ведут огонь по волонтерам, которые пытаются эвакуировать людей с украинских территорий Херсонщины.

Ранее ООН обещала оказать помощь с эвакуацией людей из оккупированного Левобережья, однако до сих пор никаких действий не начато, поскольку, по словам представителей организации, Россия не предоставляет им на это разрешения.

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