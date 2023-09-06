Несмотря на все попытки российских оккупантов "нарисовать какую-то картинку поддержки, конечно, это у них не получается".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о процессе проведения российскими оккупантами псевдовыборов на временно оккупированной территории Левобережья Херсонщины.

В эфире телемарафона он заметил, что организованный захватчиками фарс, так называемые "выборы", проводятся в привычном для России стиле, "явку они наверняка нарисуют где-то под 150%, а уж реальность совсем другая".

"Так, в Каховском районе, так называемые "выборы" выглядят следующим образом. Прямо посреди базара стоит стол с урной (для "бюллетеней" - УНИАН), там женщина с вооруженными оккупантами предлагает людям голосовать. А эти, так называемые "бюллетени", заполняют на капоте автомобиля под дулом автомата. Также повторяется такая ситуация, которая была в Херсоне с фейковым "референдумом", ходят по домам с оружием, заставляют людей ставить галочку", - акцентировал Прокудин.

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Он констатировал, что несмотря на все попытки российских оккупантов "нарисовать какую-то картинку поддержки, конечно, это у них не получается".

"Люди всячески пытаются избежать этого театра абсурда. Не выходят на улицу в дни так называемых "выборов", скрываются и ждут освобождения их территории",- отметил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА привел в качестве доказательства того, что украинцы на временно оккупированных территориях ждут возвращения Украины, поддержку местным населением акции активистов проукраинского движения сопротивления.

"В Скадовске активисты движения "Желтая лента" вывесили листовки с призывами подписаться в поддержку Украины и они за считанные часы набрали очень много подписей наших граждан. И это люди делают несмотря на опасность для себя. Поэтому поддерживают и ждут возвращения Украины", - подчеркнул Прокудин.

Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты намерены 10 сентября провести так называемые "выборы" депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований.

2 сентября представители проукраинского движения "Желтая лента" рассказали, что украинцы на оккупированных территориях не проявляют интереса к участию в "выборах", организованных российскими захватчиками. По словам активистов, местные жители не открывают двери для представителей "избирательных участков", а урны для голосования фактически остаются почти незаполненными.

5 сентября в центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты свозят на захваченную территорию "наблюдателей" из РФ для псевдовыборов, поскольку среди украинцев на временно оккупированных территориях желающих участвовать в этом фарсе не нашлось.

Как отметили в Силах обороны юга, россияне "выборами" на временно оккупированных территориях пытаются создать искусственную псевдополитическую картинку, что, якобы, это российская территория, которую они защищают.

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