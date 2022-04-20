Сегодня последние марки будут продавать в отделении компании на Майдане Незалежности в Киеве.

"Укрпочта" прекращает продажу почтовой марки "Русский военный корабль, иди ... !".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"По состоянию на сейчас уже продано около 700 тысяч марок и продажа марки в наших отделениях ЗАКОНЧЕНА! Пожалуйста, не надо занимать очереди. Единственное исключение, это наше отделение на Майдане в Киеве. Там, с 13:00 сегодня будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список. Я обещал, что они получат свои марки, и я это выполню", – написал он.

По его словам, еще 100 000 марок будут выделены на интернет–магазин компании.

"Начиная с четверга, в нашем интернет магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто ранее сделал заказ в первые дни, а с пятницы любые клиенты в Украине или за ее пределами. Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки", – написал он.

Остальные тиражи будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств и по филателистическим абонементам.

"Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку, что я считаю верным, а небольшая часть будет выделена на поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями. Я осознаю, что чтобы мы не делали - будет критика. Поэтому сразу отвечу. Будет ли дополнительный тираж этой марки? Нет. Но мы нашли выход, как именно эта серия с кораблем будет продолжена, поэтому ждите сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты. Майки и другие вещи с маркой также уже совсем скоро будут в нашем интернет магазине и отделения", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!".

Номинал марки – 23 гривны по Украине и 45 гривен за границу остается неизменным. А вот стоимость на интернет-маркетплейсах иногда переваливает за 2000 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Киеве за маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь (фото)

Уничтожение крейсера "Москва": американский генерал назвал потери боевой мощи РФ в Черном море

"Москва" теперь принадлежит Украине: СМИ узнали, какое ведомство будет заниматься крейсером (видео)