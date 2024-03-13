Впрочем, количество беженцев не меняется и остается "более-менее стабильным", отметил эксперт.

Согласно опросу среди украинских беженцев за рубежом, доля тех, кто уверен в возвращении в Украину сократилась почти вдвое по сравнению с показателями 2023 года.

Как сообщил в эфире телемарафона исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, количество беженцев из Украины не меняется и остается "более-менее стабильным".

"Сейчас не очень радостный результат опроса, который мы провели среди беженцев в декабре 2023 года и январе этого года. Мы видим, что доля тех, кто точно уверен, что вернется в Украину сократилась до 26%. Против 50% год назад", - сказал Вышлинский.

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По его словам, это можно интерпретировать по-разному. Например, что половина опрошенных передумала. "А можно интерпретировать, что часть на самом деле из тех, кто планировал тогда вернуться уже вернулись (в Украину - УНИАН). Но на самом деле среди тех, кто там остался очевидно увеличивается доля тех, кто оседает", - пояснил эксперт.

Украинские беженцы: что известно

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило около 6,3 млн человек бежать за границу. Каждые 100 тыс. из них снижают валовой внутренний продукт Украины на 0,5%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие вынужденные переселенцы начнут возвращаться, когда у Украины будет более мощная система ПВО и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран.

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