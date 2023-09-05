В результате невозвращения украинцев экономика будет терять от 2,7 до 6,9% ВВП ежегодно.

За первое полугодие текущего года количество украинских беженцев за рубежом увеличилось на 300-500 тысяч человек.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, который проводила компания Info Sapiens. "По состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 миллионов украинцев. Новая волна беженцев стала следствием ударов по энергосистеме Украины, усилением ракетных атак в мае, а также подрыва Каховской ГЭС. Как и раньше, большинство беженцев - женщины и дети. В то же время мы фиксируем увеличение доли мужчин", - отметили в Центре экономической стратегии.

Также эксперты ЦЭС прогнозируют, что из всех украинских беженцев за рубежом, в зависимости от сценария развития событий, могут остаться от 1,3 до 3,3 миллионов человек. Этот показатель на 400-600 тысяч человек больше, чем в предыдущих расчетах за декабрь прошлого года.

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В результате невозвращения украинцев отечественная экономика будет терять от 2,7 до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отметили в ЦЭС.

Беженцы из Украины

По данным Организации Объединенных Наций, около 6,2 миллиона украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабного российского вторжения, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают валовой внутренний продукт Украины на 0,5%.

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 70 тысяч украинских беженцев. По состоянию на 10 июля 2023 года в ЕС было более 4 миллионов беженцев из Украины, их количество растет. Чаще всего они выбирают Германию (28%), Польшу (24%) и Чехию (9%).

По состоянию на 16 августа 2023 года в Украине подсчитали, сколько людей с начала войны ни разу не приезжали домой. С начала полномасштабной войны разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составила 2,7 млн человек.

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