Эта инициатива направлена на предоставление образования детям украинских беженцев, которые из-за войны оказались далеко от родных домов.

Дистанционная школа "Оптима" запускает очередную благотворительную программу "Украинский путь". Она полностью бесплатна и предназначена для детей, лишившихся возможности учиться в своих привычных школах. Эта инициатива не просто возобновляет учебный процесс, но и поддерживает связь учеников 1-11 классов с родной культурой и историей.

Во времена, когда мир меняется на глазах, а война оставляет отпечаток на жизнях миллионов, образование становится не только важным, но и критически необходимым аспектом для обеспечения будущего. Первая и самая большая дистанционная школа Украины "Оптима" отвечает на эти вызовы, запуская благотворительную программу "Украинский путь". Эта инициатива направлена ​​на предоставление образования детям украинских беженцев, которые из-за войны оказались далеко от родных домов.

"Оптима" – первая и самая большая дистанционная школа Украины. Сейчас здесь обучается более 20 000 детей.

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"Украинский путь" – не первая благотворительная инициатива школы.

По личной инициативе генерального директора Марии Милецкой с началом полномасштабного вторжения "Оптима" открыла свободный доступ к учебным материалам для всех украинских школьников. Они смогли вовремя окончить год и получить украинские документы об образовании. Тогда в "Оптиме" бесплатно обучались более 100 000 детей.

Школа постоянно реализует благотворительные проекты: стипендии на обучение, бесплатные доступы к образовательным материалам "Оптимы" и т. д. В партнерстве с Минобразования реализуется проект смешанного обучения. Привлечены школы всей Украины.

Программа "Украинский путь" предлагает бесплатное изучение истории Украины и украинской литературы для учеников 5-11 классов, ЯДС и чтения для учеников 1-4 классов. Это очень важно для сохранения культурной идентичности и связи с родной страной в такое непростое время. Уроки содержат авторские материалы, разработанные специально для дистанционного обучения. В них – интересные интерактивные задания, видеоматериалы, игры и инфографика.

Эта программа не только поддерживает образовательный процесс, но и оказывает психологическую поддержку детям, переживающим травмы войны и эмиграции. Обеспечивая доступ к качественному образованию из любой точки мира, "Оптима" демонстрирует пример социально ответственного бизнеса, который играет ключевую роль в поддержке украинского общества в эти сложные времена.

Как присоединиться к программе?

Родители, желающие зарегистрировать своих детей, могут подать заявку через официальный сайт https://optima.school/formi-navcanna/ukrainian-way или позвонить по телефонам: +380 (67) 333-91-87, +380 (99) 333- 91-87. Прочитать подробнее о школе и получить консультацию через кнопку "Спросить у менеджера" можно также в чат-боте https://t.me/optima_help_bot.

С инициативой "Украинский путь" школа "Оптима" не только открывает двери образования для детей-беженцев, но и сохраняет свет украинской культуры и истории для будущих поколений, демонстрируя силу и стойкость украинского народа.