В частности, это более мощное ПВО и уменьшение уровня поддержки европейскими странами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие вынужденные переселенцы начнут возвращаться в Украину, когда у нашего государства будет более мощная система противовоздушной обороны и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции.

"В отношении наших людей они разные за рубежом. Все они - граждане Украины. Мы должны защищать всех граждан Украины. Я считаю, что многие приедут как только будет мощнее ПВО. Многие приедут, не знаю, большинство ли, сложно сказать, поскольку там есть у людей трудоустройство, дети пошли в школы", - сказал глава государства.

Второй фактор, который по мнению президента, повлияет на решение наших граждан вернуться в Украину, - это уменьшение поддержки европейских стран.

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"Я в этом не сомневаюсь. Страны Европы, США будут поддерживать тех наших граждан, кому это очень нужно и сложно. Но те, кто трудоустраивается, я уверен, что они будут иметь другой уровень поддержки", - заявил Зеленский.

При этом, он уточнил, что это не касается поддержки Украины и украинцев, которые внутри нашего государства.

"Здесь будет стабильная ситуация, я считаю. Уверен", - добавил президент.

Выплаты ВПЛ в Украине - детали

С 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств.

Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных социальных услуг, а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовые программы для начала собственного дела, проходить переобучение.

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