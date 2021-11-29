По словам мастера, поездка в 130 км ему обходится дешевле, чем литр бензина.

Мастер из Ужгорода собственными силами превратил свой старенький Opel 1987 года в электромобиль.

Об этом говорится в сюжете проекта "ДжеДАІ".

Владимир - инженер-электрик. Делал все сам, а детали заказывал в интернете. Этому автомобилю 34 года, и большинство таких уже превратились в металлолом. Чтобы подарить своей машине вторую жизнь, мастеру понадобились 5 лет работы и 4 тысячи долларов.

"Вид у нее был не ахти какой, но ездила. Потом решил убрать оттуда двигатель, убрать радиатор, бензобак, сцепление и поставить электромотор. Экспериментов много было. ... Первое, чем занимался, это контроллер, который управляет двигателем. То есть импульсный регулятор. Дальше идет блок, в который входит зарядное устройство. Выполняет роль генератора обычного в машине стандартной. Двигатель от электрокара, от электропогрузчика", - рассказал мастер.

От старых агрегатов остались только педаль и коробка передач, однако их функции несколько изменились.

"Она только для включения передней передачи и задней. ... Сохранил педаль сцепления, выкидывать ее не стал, приспособил для аварийного отключения силовой электрической цепи. Если возникает внештатная ситуация и нужно срочно отключить все, тогда нажимаешь на педаль сцепления - и обесточивается все", - отметил экспериментатор.

По словам Владимира, электроопель достаточно экономный. Раньше, чтобы проехать 100 километров, приходилось заливать бензина на 240 гривень. Теперь же хватает 30 гривень на зарядку аккумуляторов, а заряда - на 115 километров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине восстановили американский автомобиль Buick Special, который является классическим представителем автопрома США 30-х годов и возил первого советского маршала Климента Ворошилова.

А также восстановили редкий ретро-автомобиль Mercedes 230 1938 года, который в результате стал звездой кино.

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Автор: Катерина Комолова