Уникальный экземпляр 30-х годов нашли в Днепропетровской области, сейчас он в частной коллекции.

В Украине восстановили редкий ретро-автомобиль Mercedes 230 1938 года, который в итоге стал звездой кино.

Об этом говорится в сюжете проекта "ДжеДАІ" на телеканале "2+2".

Таких элегантных черных кабриолетов во время немецкой оккупации во Второй мировой войне на территории Украины было немало. После 1944-го они получили статус трофейных, однако, разлетевшись по городам и селам, впоследствии превратились в металлолом.

Уникальный экземпляр нашли в Днепропетровской области, сейчас он в частной коллекции.

"Сюда его привезли на эвакуаторе, потому что он был весь разобран. Кузов, двери - на веревочках, на шнурках. Мы скрутили все в кучу, привезли сюда и здесь начали, как говорят, приводить в божеский вид", - рассказал коллекционер ретро-авто Владимир Завальный.

Читайте такжеВ Днепре запустили советский библиобус (видео)Бывший владелец - работник НКВД - получил Mercedes в качестве подарка. С тех пор немало частей пришлось заменить на аналоги, которые были в наличии. Однако сохранились и оригинальные детали. Например, решетка со значком и салон.

Авто часто приглашают на съемочные площадки. Последняя известная роль - в украинской ленте "Красный". На этой машине руководитель лагеря хотел уехать на пенсию.

До следующего сезона Mercedes будет зимовать в гараже. За это время владелец надеется отреставрировать в нем еще что-то и в конце концов привести машину в заводское состояние.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине восстановили американский автомобиль Buick Special, который является классическим представителем автопрома США 30-х годов и возил первого советского маршала Климента Ворошилова.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова