Машину восстанавливали на протяжении пяти лет, поделился коллекционер.

В Украину во времена СССР привезли американский автомобиль Buick Special, который является классическим представителем автопрома США 30-х годов, и возил первого советского маршала Климента Ворошилова.

Машину нашли в Москве, она была "убитой", маршал ли довел авто до такого состояния – неизвестно, говорится в сюжете проекта "ДжеДАІ" на телеканале "2+2".

Теперь машина принадлежит коллекционеру Владимиру Завальному и ездит по Днепру. Коллекционер сказал, что машину делали в течение пяти лет.

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"Машинку делали пять лет. Немножко ее, скажем, осовременили, поставили ходовую современную. Внешний вид остался родной", – поделился Завальный.

Двигатель установили от советского авто, поскольку "родной" использовал более 20 литров топлива на сто километров. "Неродная" также радиаторная решетка, поскольку восстановить ее было сложно, а оригинальная стоит очень дорого.

Ранее стало известно, что в Днепре ценители ретро восстановили бело-голубой автобус "Кубань" 1980 года выпуска, который в советское время использовали как настоящую передвижную библиотеку, театр, музей и цирк. Восстановленный автомобиль стал библиобусом – библиотекой и музеем на колесах.

Автор: Екатерина Присяжнюк