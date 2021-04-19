Потушив пожар, спасатели обнаружили тела двух мужчин: одного на переднем пассажирском сиденье, а другого - на заднем.

Два человека погибли в пригороде Хьюстона, штат Техас, как предполагается, в результате аварии с автомобилем Tesla Model S 2019.

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По словам правоохранителей, за рулем никого не было. Как сообщил местный констебль, потушив пожар, спасатели обнаружили тела двух мужчин: одного на переднем пассажирском сиденье, а другого - на заднем.

Озвучивается версия, что автомобиль ехал с большой скоростью, не смог преодолеть поворот и съехал с дороги.

На основании вещественных доказательств и реконструкции событий следователи пришли к выводу, что в момент аварии на водительском сиденье никого не было.

"Они на 100% уверены, что в момент удара в этом транспортном средстве никого не было на сиденье водителя", - сказал констебль.

Издание отмечает, что автопилот Tesla автоматизирует только некоторые задачи по вождению машины на шоссе, однако не делает автомобили полностью автономными, несмотря на название. Компания уже подвергалась критике из-за вводящего в заблуждение названия функции, которое может преувеличивать возможности машины в глазах водителей и побуждать злоупотреблять автопилотом.

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Tesla подчеркивает, что водители должны оставаться максимально внимательными и держать руки на руле при использовании автопилота, однако владельцы авто не всегда соблюдают предостережения. Об этом свидетельствуют в том числе многочисленные видео, где люди спят на водительском сиденье или выполняют опасные трюки, пока Tesla едет на автопилоте.

Основатель компании, Илон Маск 18 апреля опубликовал на своей странице в Twitter отчет, в котором говорится, что по результатам исследования за первый квартал 2021 года водитель Tesla с включенным автопилотом имеет шанс попасть в аварию в 10 раз меньший, чем водитель за рулем среднестатистического автомобиля.

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Перевод: Катерина Комолова