Рынок "Столичный" до февраля 2020 года был современным объектом оптовой торговли, отмечают журналисты.

В среду, 3 марта, Хозяйственный суд города Киева возбудил дело о банкротстве рынка "Столичный".

Также своим решением он назначил независимого распорядителя имущества, который сможет восстановить платежеспособность предприятия и контролировать деятельность рынка, пишет Апостроф.

Как пишут СМИ, суд отказал фирме "Надія", которую связывают с "Юрой Енакиевским", в "техническом" банкротстве рынка. Согласно аргументации судьи, ее заявление основывается на сфальсифицированном договоре. Было начато банкротство по другим заявлениям – от иностранных кредиторов, предоставивших "Столичному" заем на сумму более 8 млн долларов для финансового оздоровления рынка.

Рынок "Столичный" до февраля 2020 года был современным объектом оптовой торговли, реализованным в формате многофункционального логистического комплекса - модель рынка предполагала сочетание классических форм торговли с развитой логистикой и дистрибуцией.

В конце февраля 2020 на рынке была проведена противоправная смена директора рынка "Столичный" на Рустема Абдукадырова, говорится в материале. Его называют человеком из орбиты "смотрящего" президента-беглеца Виктора Януковича - Юрия Иванющенко ("Енакиевского"). Как сообщалось, в марте 2020 он без согласования с владельцами, незаконно вывел прибыль предприятия за предыдущие годы на подконтрольные Юрию "Енакиевскому" предприятия, заключил ряд договоров, и у рынка образовалась задолженность на сумму более чем 300 млн гривен перед компаниями, связанными с Иванющенко. Абдукадыров перевел деятельность "Столичного" на наличный расчет, когда арендаторы передавали наличные средства администрации рынка, что напоминает рэкет из 90-х, пишет Апостроф.

После принятого судом решения полномочия директора при распоряжении имуществом ограничиваются, для заключения большинства договоров, ему потребуется согласие кредиторов и распорядителя. Такая процедура, как говорится в материале, поможет стабилизировать ситуацию на рынке и увеличить объем поступлений, поскольку распорядитель имущества и кредиторы получат фактическую возможность ведения хоздеятельности на рынке.

Суд, не допустив технического банкротства рынка в интересах Иванющенко и назначив распорядителя имущества, предоставил рынку возможность восстановить платежеспособность и репутацию, защитить интересы фермеров, которые арендуют площади, и права иностранных кредиторов, отмечает издание.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН