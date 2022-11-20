Староста села разместил в сети фото сельских домов, в которые готовы заселить людей, убегающих от войны.

В селе Зеленая Диброва Черкасской области бесплатно предлагают целые дома для семей, которым из-за войны негде жить. Там можно не только перезимовать, но и осесть, потому что есть дома, которые предлагают выкупить. Цены на дома оставили довоенные.

Однако местные предупреждают - условия в селе не курортные, и обустраивать свою жизнь переселенцы должны сами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, со своими пожитками в Черкасскую область приехала семья из Гуляйполя Запорожской области. Их родной городок - на линии соприкосновения. С марта по нему плотно стреляют оккупанты. Россияне разрушили все, что там было в семье. Уцелел только КамАЗ, на нем теперь "кочуют" по регионам и везут нажитое.

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В Зеленую Диброву семья приехала по приглашению старосты Игоря Щербака, который разместил в сети фото сельских домов, в которые готовы заселить людей, убегающих от войны. Пост не продержался и дня, как старосте начали "сыпаться" сотни звонков.

Как говорится в сюжете, есть в селе и дома, в которые пускают с возможностью выкупить их. Цены на дома, хвастается староста, здесь остались довоенные. Сейчас здесь поселились примерно 30 переселенцев, большинство после зимы планируют возвращаться домой. Оставаться дольше планируют только те, у кого все уничтожено, или жители тех населенных пунктов, куда еще не вернулся украинский флаг.

Мобильный старосты села Щербака не умолкает - желающих поселиться здесь немало. Однако сразу всех он не зовет, с каждым еще будет долгий разговор:

"Я спрашиваю, сколько членов семьи, какого возраста люди, нужна ли работа, потому что у нас тяжело с работой, чем мы можем им помочь".

До войны в Зеленой Диброве было примерно 400 местных жителей. Все они не против соседей-переселенцев и даже вначале готовы помогать всем. Но староста предупреждает - тем, кто приедет, нужно будет работать самим.

Внутренние переселенцы в Украине

Как ранее сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.

"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Это соотносительно с населением нескольких крупных областных центров. Наш долг - позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", - сказал он.

В Минреинтеграции заявляли, что внутренние переселенцы имеют право на получение всей накопленной суммы денежной помощи. Кроме того, предусмотрены выплаты на жительство для тех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), заявления которых были поданы через портал "Дия" до 30 апреля.

В свою очередь, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отмечал, что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и они не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия.

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